مسؤولة في البنتاغون للجزيرة: إسرائيل لا تذبح المدنيين بغزة

قالت دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إن "إسرائيل لا تذبح المدنيين في قطاع غزة"، مؤكدة أن بلادها تدعم إسرائيل بقوة، لكن لديها "مخاوف" بشأن المدنيين في غزة.

وفي تعليقها على المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أكدت سترول -في لقاء لها مع برنامج "من واشنطن"- أن إسرائيل "لا تذبح المدنيين في غزة، بل تقوم باتخاذ إجراءات لضمان أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تعود قادرة على تهديد الإسرائيليين".

وأضافت أن لدى الولايات المتحدة الأميركية "مخاوف بشأن المدنيين في غزة، وستعطي الأولوية لحمايتهم"، مشيرة إلى أن بلادها تتوقع من إسرائيل الالتزام بقانون النزاع المسلح والقانون الإنساني الدولي واتخاذ كل الخطوات اللازمة لتقليل الضرر في صفوف المدنيين.

ورأت أن على حركة حماس "أن تضع أسلحتها وتتوقف عن استخدام غزة وشبكة الأنفاق فيها لتهديد إسرائيل، حتى يتمكن المدنيون في غزة من الحصول على فرصة لعيش حياة آمنة وكريمة ومزدهرة اقتصاديا.. وهذه هي مصلحة الولايات المتحدة".

وشددت على مسألة دعم واشنطن لحق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها"، دبلوماسيا وسياسيا وأمنيا، ورغبتها في عدم توسيع نطاق الحرب -حتى لا تتحول إلى حرب إقليمية- وعدم مشاركة حزب الله اللبناني في الحرب، وألا تستهدف المليشيات في العراق وسوريا القوات الأميركية، وألا يشارك الحوثيون في اليمن في حرب إقليمية.

وبرجوعها إلى ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رددت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي موقف بلادها، واتهمت حركة حماس بارتكاب "هجوم وحشي وإرهابي"، قالت إنه "تسبب في موت أكثر من 1400 مواطن إسرائيلي من ضمنهم أطفال ونساء ذبحوا أو حرقوا أحياء أو اغتصبوا أو أطلق عليهم النار".

وقالت إن ما تفعله القوات الإسرائيلية، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، هو العمل على "تفكيك قدرات حماس العسكرية، ومنها شبكة أنفاق كثيفة تحت الأرض، ومخابئ اتصال وتحكم، واستخدام مبان مدينة لإخفاء هذه الأنفاق، وإخفاء أسلحة وصواريخ ترهب المجتمع الإسرائيلي".

وأشارت إلى دعم بلادها حل الدولتين الذي "يتيح للفلسطينيين حق الكرامة والتعددية السياسية والحصول على الفرص الاقتصادية والأمن في بلادهم".

كما تطرقت إلى مساع تقوم بها واشنطن بشأن مستقبل قطاع غزة، زاعمة أن أفضل وضع للفلسطينيين في غزة هو العيش "بعيدا عن طغيان حماس"، وكشفت عن اتصالات مع عديد من الحلفاء والشركاء في المنطقة والعالم "لتشكيل ما يمكن أن يصبح عليه الوضع بعد القضاء على حماس"، مؤكدة أن ذلك يتطلب التزام إسرائيل والآخرين بحل الدولتين.