مقتل 15 مدنيا بقصف على منازلهم في الخرطوم

أكد مصدر طبي سوداني مقتل 15 مدنيا في الخرطوم اليوم السبت إثر تعرض منازلهم للقصف مع استمرار الحرب منذ قرابة 7 أشهر في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال المصدر -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت إلى مستشفى النو في منطقة أم درمان بضاحية الخرطوم.

ولم يحقق أي من طرفي النزاع الجيش أي نصر عسكري حاسم على الأرض، لكنهما ما زالا يرفضان تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين برعاية أميركية سعودية في مدينة جدة، وقالت الرياض إن الهدف منها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإجراءات أخرى لبناء الثقة من أجل التقدم نحو وقف دائم للقتال.

وحتى الآن لم تنجح كل محاولات الوساطة في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب، وأقصى ما توصلت إليه هو فترات وقف إطلاق نار قصيرة.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اشتباكات دامية في الخرطوم وولايات أخرى عدة نتج عنها تدمير معظم البنى التحتية وسقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وفق الأمم المتحدة، وتشريد أكثر من 5.8 ملايين سوداني نزحوا داخل بلادهم أو لجؤوا إلى دول مجاورة.