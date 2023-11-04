قطر تدعو لتوحيد الجهود لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات

شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان على ضرورة تضافر الجهود لفتح معبر رفح بشكل دائم، لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على استمرار الجهود القطرية في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرا إلى أن تواصل القصف يضاعف الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقّد تأمين إطلاق سراحهم.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أدانت قطر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة -التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا- وعددا من المستشفيات في قطاع غزة، واعتبرت ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي "مجازر وحشية وجرائم شنيعة بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".