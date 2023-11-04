خبير عسكري: ما تقوم به المقاومة يؤكد أن إسرائيل تقاتل أشباحا

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن استهداف المقاومة لأهم 3 آليات تستخدمها إسرائيل في معركتها البرية ضد قطاع غزة، يؤكد أنها تقاتل أشباحا.

وجاء ذلك في معرض تعليقه على مقاطع فيديو بثتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت سابق اليوم السبت، تظهر استهداف دبابات "ميركافا" ومدرعة "النمر" الإسرائيليتين وجارفة عسكرية، من المسافة صفر، مؤكدا أن ما يحدث هو مهمات انتحارية من الناحية العسكرية.

وقال الدويري، في تحليل على شاشة الجزيرة، إن هذه الآليات الثلاث التي تعتبر أداة الحرب البرية الإسرائيلية الرئيسية دمرت بقذيفة "الياسين 105".

وأكد أن هذه الصور الحية التي تبثها المقاومة تثبت حقيقة أن القتال يجري من مسافة صفرية، أي من صفر إلى 150 مترا بأقصى حد، هو المدى المؤثر للقذيفة.

ولفت إلى أن من يتقدم لتنفيذ هذه العمليات في ظل معركة يدرك جيدا أنه لن يعود لأن هذه الآليات لديها قدرات استشعار عالية جدا لكشف أي هجمات قادمة من على مسافات بعيدة ودائرة رؤية 360 درجة ومزودة بأسلحة مضادة للقذائف.

كما لفت الدويري إلى أن تنفيذ هذه الهجمات يتطلب خروج المقاتل كسمكة الصحراء في التوقيت والمكان المناسبين وبما هو متاح معه من أسلحة لمواجهة آلية تعتبر الأحدث في العالم، وبالتالي فإن الحديث يدور عن مقاتل انتحاري لأنه لم يتلق أي تدريب متقدم للقيام بكل هذا ثم ينجح فيه.

في المقابل، يشير الدويري، إلى أن الجندي الإسرائيلي الذي يدخل المعركة محتميا بهذه الآليات وهو شديد الخوف على حياته، عندما يتابع هذه العمليات يصبح تحت ضغط نفسي كبير جدا لأنه يدرك أنه يتقدم باتجاه الموت، إذ يقاتل دون حماية أمام خصم مستعد لفعل كل شيء في سبيل الانتصار.