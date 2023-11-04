هجوم مسلح على قاعدة للقوات الجوية وسط باكستان

قتل 3 مسلحين من أصل 6، هاجموا صباح اليوم السبت قاعدة تدريب للقوات الجوية في وسط باكستان، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من الطائرات.

وجاء في بيان للجيش أن 3 مسلحين قُتلوا قبل دخولهم إلى القاعدة العسكرية بمنطقة ميانوالي، كما تمكنت القوات من محاصرة الثلاثة الآخرين، مضيفا أن الهجوم تسبب في أضرار بـ3 طائرات على الأرض وصهريج للوقود.

وقال البيان "بفضل الرد السريع والفعال من قبل القوات تم إحباط الهجوم وضمان سلامة وأمن الأفراد والأصول العسكرية"، مشيرا إلى أن تطهير المنطقة يجري حاليا، دون توضيح أي خسائر في صفوف أفراد الأمن.

ونقلت رويترز أن حركة "الجهاد الإسلامي" التي تتخذ من باكستان مقرا لها أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسله للصحفيين المتحدث باسم الحركة، التي لا يُعرف كثير عنها بعد أن ظهرت على الساحة هذا العام، ونفذت هجمات سابقة منها هجوم أودى بحياة 12 جنديا في قاعدة عسكرية بجنوبي البلاد في يوليو/تموز الماضي.





حادثان منفصلان

وأمس الجمعة، قتل 19 شخصا وأصيب عشرات آخرون في حادثين مختلفين في باكستان، أحدهما في إقليم بلوشستان (جنوبي غرب البلاد)، حيث تعرضت عربتان عسكريتان لكمين، والآخر في ديرا إسماعيل خان (شمالي البلاد) جراء انفجار قنبلة استهدفت سيارة للشرطة.

وقال الجيش الباكستاني إن هجوما على قافلة أمنية في جنوب باكستان أدى إلى مقتل 14 جنديا، أمس الجمعة.

من جانبها، قدمت تركيا تعازيها لباكستان في قتلاها جراء هجوم في ولاية بلوشستان، وأدانت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم السبت ذلك الهجوم الذي وصفته بالإرهابي، مؤكدة تضامنها مع حكومة وشعب باكستان.