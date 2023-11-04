أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين وأصابت آخرين في اشتباكات شمال غربي مدينة غزة.

وذكرت الكتائب -في بيان مقتضب عبر تليغرام- "مجاهدو القسام يهاجمون قوة متحصنة في مبنى شمال غرب مدينة غزة، ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقنابل، ويجهزون على 5 جنود ويصيبون آخرين".

وأضافت القسام أنها دمرت "آليتين صهيونيتين" متوغلتين جنوب تل الهوى بقذائف "الياسين 105″، كما استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب غرب تل الهوى بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".

وتابعت "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات بمختلف الأسلحة مع قوة صهيونية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا"، مؤكدة أنها قصفت تجمعا للآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا وشرق جحر الديك في قطاع غزة بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام أيضا إنها قصفت أسدود وكيبوتس نيريم برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

من جهته، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي إن "سرايا القدس الجناح العسكري للحركة تشتبك مع العدو من المسافة صفر، وتؤكد أن المقاومة لن تستسلم".

وأضاف المتحدث للجزيرة أن "العدو يتراجع في شمال غزة ويتكبد خسائر لأن المقاومة آلمته".

وأمس الجمعة، نشرت القسام مشاهد من اشتباكات خاضتها مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتضمن الفيديو إطلاق عناصر القسام قذائف محمولة على الكتف داخل غرف ومنازل للمواطنين احتمت بها القوات الإسرائيلية، كما أظهر الفيديو إطلاق قذائف باتجاه آليات إسرائيلية.

ومنذ بدء التوغل البري في غزة منتصف الأسبوع الماضي قتل نحو 30 عنصرا في الجيش الإسرائيلي، بينهم قائد في لواء المدرعات و4 ضباط.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن 341 جنديا وضابطا قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد أكد أول أمس الخميس أن أعداد القتلى الإسرائيليين "أكبر بكثير" مما تعلنه القيادة الإسرائيلية، وتوعد في كلمة له بجعل غزة "لعنة التاريخ" على إسرائيل.

وقال أبو عبيدة "إن القيادة الإسرائيلية تكذب على جمهورها بشأن أعداد القتلى من الجنود في قطاع غزة وفي سير المعارك "، وخاطب الإسرائيليين قائلا "ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء".