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أبرز تطورات اليوم الـ 29 من الحرب الإسرائيلية على غزة

Palestinians take control of an Israeli tank after crossing the border fence with Israel from Khan Yunis in the southern Gaza Strip on October 7, 2023. - Barrages of rockets were fired at Israel from the Gaza Strip at dawn as militants from the blockaded Palestinian enclave infiltrated Israel, with at least one person killed, the army and medics said. (Photo by SAID KHATIB / AFP)
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4/11/2023

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 29 على التوالي، وبينما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي عددا من المجازر الجديدة التي خلّفت عشرات الشهداء، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة حماس- أن مقاتليها أجهزوا على 5 جنود إسرائيليين، وأنهم دمروا 24 آلية عسكرية.

وهذه أبرز تطورات اليوم السبت:

  • كتائب القسام تعلن عن فقدان أكثر من 60 من أسرى إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
  • أبو عبيدة يؤكد أن مقاتلي القسام دمروا 24 آلية عسكرية إسرائيلية اليوم.
  • مسؤول بالخارجية الأميركية يعلن أنه يمكن إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميا إلى غزة، إذا تُوصّل لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.
  • كتائب القسام تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال الاشتباكات غرب مدينة غزة.
  • أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفيرها في تل أبيب شاكر أوزكار تورونلار، إلى أنقرة للتشاور.
  • وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500 بينهم، 3900 طفل و2509 نساء.
  • الاحتلال يقصف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
  • مسيّرة إسرائيلية تقصف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بصاروخ في مخيم الشاطئ بغزة.
  • الاحتلال يستهدف مدخل مستشفى النصر للأطفال، ويوقع شهداء وجرحى.
  • إسرائيل تنصح مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج، في ظل تزايد حالات "معاداة السامية".
  • قال موقع "أكسيوس" الأميركي، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نصح إسرائيل بالهدنة لتخفيف الضغوط عن واشنطن.
  • المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يعلن استشهاد 46 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
  • أونروا تعلن أن 72 من موظفيها قُتلوا في غزة، وهو أكبر عدد من عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة، يُقتل في نزاع خلال وقت قصير.
  • هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل، احتجاجا على الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
  • مراسل الجزيرة أفاد بسقوط أكثر من 20 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الضحايا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أسامة بن زيد، التي تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.
  • وزارة الصحة في غزة تفيد باستشهاد 13 وإصابة 26 جراء قصف الاحتلال سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي.
  • جيش الاحتلال أبلغ عائلات351 من الجنود وجهاز الشاباك، بأنهم قُتلوا خلال الحرب.
المصدر : الجزيرة