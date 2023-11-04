أبرز تطورات اليوم الـ 29 من الحرب الإسرائيلية على غزة
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4/11/2023
يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 29 على التوالي، وبينما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي عددا من المجازر الجديدة التي خلّفت عشرات الشهداء، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة حماس- أن مقاتليها أجهزوا على 5 جنود إسرائيليين، وأنهم دمروا 24 آلية عسكرية.
وهذه أبرز تطورات اليوم السبت:
- كتائب القسام تعلن عن فقدان أكثر من 60 من أسرى إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- أبو عبيدة يؤكد أن مقاتلي القسام دمروا 24 آلية عسكرية إسرائيلية اليوم.
- مسؤول بالخارجية الأميركية يعلن أنه يمكن إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميا إلى غزة، إذا تُوصّل لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.
- كتائب القسام تعلن مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال الاشتباكات غرب مدينة غزة.
- أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفيرها في تل أبيب شاكر أوزكار تورونلار، إلى أنقرة للتشاور.
- وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500 بينهم، 3900 طفل و2509 نساء.
- الاحتلال يقصف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
- مسيّرة إسرائيلية تقصف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بصاروخ في مخيم الشاطئ بغزة.
- الاحتلال يستهدف مدخل مستشفى النصر للأطفال، ويوقع شهداء وجرحى.
- إسرائيل تنصح مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج، في ظل تزايد حالات "معاداة السامية".
- قال موقع "أكسيوس" الأميركي، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، نصح إسرائيل بالهدنة لتخفيف الضغوط عن واشنطن.
- المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، يعلن استشهاد 46 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
- أونروا تعلن أن 72 من موظفيها قُتلوا في غزة، وهو أكبر عدد من عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة، يُقتل في نزاع خلال وقت قصير.
- هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل، احتجاجا على الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
- مراسل الجزيرة أفاد بسقوط أكثر من 20 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الضحايا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أسامة بن زيد، التي تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.
- وزارة الصحة في غزة تفيد باستشهاد 13 وإصابة 26 جراء قصف الاحتلال سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي.
- جيش الاحتلال أبلغ عائلات351 من الجنود وجهاز الشاباك، بأنهم قُتلوا خلال الحرب.
المصدر : الجزيرة