أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

وفاة "عملاق" الدبلوماسية الأميركية هنري كيسنجر

Former US secretary of state Henry Kissinger gives the laudatio for former US president George Bush (not in pictue) during an awards ceremony for the 2nd annual Kissinger
كيسنجر أدى دورا دبلوماسيا محوريا خلال الحرب الباردة (الفرنسية)
30/11/2023

توفي وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام الأربعاء في منزله بولاية كونيتيكت.

وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيرا للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وأدّى دوراً دبلوماسيا محوريا خلال الحرب الباردة توفي اليوم.

وبينما وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بأنه عملاق الدبلوماسية الأميركية، ذكرت رويترز أن كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام ترك بصمة لا تمحى على السياسة الخارجية الأميركية.

وقالت الشركة إنه سيتم دفنه في خدمة عائلية خاصة ليتم متابعته في وقت لاحق من خلال حفل تأبين عام في مدينة نيويورك.

المصدر : وكالات