وفاة "عملاق" الدبلوماسية الأميركية هنري كيسنجر

توفي وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن عمر ناهز 100 عام الأربعاء في منزله بولاية كونيتيكت.

وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيرا للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وأدّى دوراً دبلوماسيا محوريا خلال الحرب الباردة توفي اليوم.

وبينما وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بأنه عملاق الدبلوماسية الأميركية، ذكرت رويترز أن كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام ترك بصمة لا تمحى على السياسة الخارجية الأميركية.

وقالت الشركة إنه سيتم دفنه في خدمة عائلية خاصة ليتم متابعته في وقت لاحق من خلال حفل تأبين عام في مدينة نيويورك.