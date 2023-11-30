موسكو "ممتنة" لحماس بعد إطلاق سراح روسيتين

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتنانها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد إطلاق سراح محتجزتين روسيتين أمس الأربعاء، وقالت إنها تعمل على إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في غزة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس "نحن ممتنون لقيادة حماس لاستجابتهم لدعواتنا الملحّة. سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لضمان إطلاق سراح المواطنين الروس الآخرين المحتجزين في قطاع غزة بسرعة".

وجاء البيان بعد يوم من إطلاق حماس سراح روسيتين "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وسُلّمت المرأتان للصليب الأحمر في مصر عبر معبر رفح.

والأسبوع الماضي، أطلقت حركة حماس سراح مواطن روسي يدعى رون كريفوي، الذي كان إطلاق سراحه خارج إطار الهدنة أيضا.

ولم تذكر روسيا في بيانها عدد المواطنين الروس الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وعلى عكس دول غربية، لا تصنّف روسيا حماس "منظمة إرهابية"، ويوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعت إسرائيل السفير الروسي لديها للاحتجاج على استقبال موسكو وفدا من حماس. وقالت الخارجية الإسرائيلية وقتها إن كبار موظفيها أبلغوا السفير أناتولي فيكتوروف بأن دعوة حركة حماس تبعث برسالة تضفي الشرعية على ما سمته الإرهاب ضد الإسرائيليين، واصفة الاستدعاء بأنه احتجاج لا توبيخ.

وكللت جهود الوساطة التي قادتها قطر، بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأميركية، بالتوصل لهدنة إنسانية بداية من 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.