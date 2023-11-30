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منظمة الصحة العالمية: وثقنا منذ 7 أكتوبر مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية وإصابة 718

30/11/2023-|آخر تحديث: 30/11/202303:17 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة