شاهد.. كتائب القسام تسلم محتجزتين إسرائيليتين وسط مدينة غزة

قال مراسل الجزيرة إن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- سلّمت الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، فيما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

بدوره، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن الصليب الأحمر تسلم اليوم الخميس محتجزتين إسرائيليتين في غزة.

وأضاف هاغاري أنه من المتوقع أن يتسلم الصليب الأحمر خلال ساعات مزيدا من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

صور خاصة للجزيرة تظهر تسليم كتائب القسام محتجزتين إسرائيليتين للصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط مدينة #غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/fODKcorEGH — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 30, 2023

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية فمن المقرر أن يتم مساء الخميس الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال.

من جانبها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن قائمة الأسرى المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل، تضم 8 أسيرات من فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى 22 من الأسرى الأطفال من الضفة الغربية والقدس.

ومنذ الجمعة، وعلى مدار 6 أيام تسلمت إسرائيل 102 محتجز من النساء والأطفال، من بينهم 78 إسرائيليا، مقابل الإفراج عن 234 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب صفقة التبادل.