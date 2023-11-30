قتلى إسرائيليين بهجوم نفذه 3 فلسطينيين

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بوقوع 3 قتلى و12 إصابة بينهم إصابات خطيرة، في هجوم مسلح نفذه 3 فلسطينيين عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.

واستهدف الهجوم محطة لانتظار الحافلات في ضاحية راموت الاستيطانية عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها قتلت منفذي الهجوم.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي كشف أن الهجوم كان مشتركا بين عملية دعس وإطلاق نار، ومنفذوه قدموا من القدس الشرقية.

مشهد من العملية الفدائية التي نفذت اليوم صباحاً في القدس عداد القتلى الصهاينة في ارتفاع و قد وصل إلى ثلاثة..#القدس_لنا pic.twitter.com/fJHS0BIg56 — tawfiq almokdad (@ToufikMk3) November 30, 2023

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن من نفذ هجوم القدس هم نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفا أن الحركة تتحدث مع الإسرائيليين بلسانين، ويجب ألا يسمحوا بذلك، داعيا إلى حمل السلاح، على حد تعبيره.

في حين لم تعلق حركة حماس على العملية إلى الآن.