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قتلى إسرائيليين بهجوم نفذه 3 فلسطينيين

اثنان من الجرحى الإسرائيليين في حالة حرجة (رويترز)
30/11/2023-|آخر تحديث: 30/11/202310:31 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بوقوع 3 قتلى و12 إصابة بينهم إصابات خطيرة، في هجوم مسلح نفذه 3 فلسطينيين عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.

واستهدف الهجوم محطة لانتظار الحافلات في ضاحية راموت الاستيطانية عند المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها قتلت منفذي الهجوم.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي كشف أن الهجوم كان مشتركا بين عملية دعس وإطلاق نار، ومنفذوه قدموا من القدس الشرقية.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن من نفذ هجوم القدس هم نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مضيفا أن الحركة تتحدث مع الإسرائيليين بلسانين، ويجب ألا يسمحوا بذلك، داعيا إلى حمل السلاح، على حد تعبيره.

في حين لم تعلق حركة حماس على العملية إلى الآن.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية