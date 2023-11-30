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عهد التميمي حرة مجددا

سلطات الاحتلال أفرجت عن عهد التميمي ضمن الأسرى الذين أطلقت سراحهم بالدفعة السادسة (الفرنسية)
30/11/2023

أفرجت إسرائيل في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي من بين 30 أسيرا أطلقت سراحهم بالدفعة السادسة، في إطار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وذلك بعد اعتقالها مرة أخرى في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أثناء دهم جيش الاحتلال لمدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول فلسطيني، إنه أُطلق سراحها بعد أن كانت محتجزة في سجن الدامون بالقرب من مدينة حيفا.

واعتقلت قوات الاحتلال التميمي (22 عاما) بتهمة "التحريض على العنف"، بينما نفت والدتها هذا الادعاء، وقالت، إنه يستند إلى منشور مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعدّ عهد واحدة من المئات الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بإطار حملة الاعتقال التي تشنها بالضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير -الثلاثاء الماضي- أن إسرائيل اعتقلت 56 سيدة وفتاة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن حملة اعتقالات شملت حوالي 3260 فلسطينيا.

يشار إلى أن عهد التميمي اشتهرت في 2017، حين كان عمرها 16 عاما، بصفعها جنديا إسرائيليا دهم قريتها النبي صالح غربي رام الله، معلنة احتجاجها على مصادرة الاحتلال لأراض في المنطقة لبناء مستوطنات.

وحكم حينها على عهد بالسجن 8 أشهر بعد أن اعتقلها جنود إسرائيليون من منزلها ليلا، أثناء مظاهرات في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017.

المصدر : الجزيرة + رويترز