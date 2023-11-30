عهد التميمي حرة مجددا

أفرجت إسرائيل في ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس عن الناشطة الفلسطينية عهد التميمي من بين 30 أسيرا أطلقت سراحهم بالدفعة السادسة، في إطار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وذلك بعد اعتقالها مرة أخرى في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أثناء دهم جيش الاحتلال لمدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول فلسطيني، إنه أُطلق سراحها بعد أن كانت محتجزة في سجن الدامون بالقرب من مدينة حيفا.

واعتقلت قوات الاحتلال التميمي (22 عاما) بتهمة "التحريض على العنف"، بينما نفت والدتها هذا الادعاء، وقالت، إنه يستند إلى منشور مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعدّ عهد واحدة من المئات الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بإطار حملة الاعتقال التي تشنها بالضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بعد الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.. الأسيرة المحررة عهد التميمي تتحدث عن ظروف اعتقالها وتهديد الاحتلال بقتل والدها المعتقل في السجون الإسرائيلية#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/r266FUJcQk — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 30, 2023

وذكرت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير -الثلاثاء الماضي- أن إسرائيل اعتقلت 56 سيدة وفتاة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن حملة اعتقالات شملت حوالي 3260 فلسطينيا.

يشار إلى أن عهد التميمي اشتهرت في 2017، حين كان عمرها 16 عاما، بصفعها جنديا إسرائيليا دهم قريتها النبي صالح غربي رام الله، معلنة احتجاجها على مصادرة الاحتلال لأراض في المنطقة لبناء مستوطنات.

وحكم حينها على عهد بالسجن 8 أشهر بعد أن اعتقلها جنود إسرائيليون من منزلها ليلا، أثناء مظاهرات في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017.