صفارات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى وإسرائيل تتحدث عن هدف مشبوه

دوت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في بلدات بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض "هدف جوي مشبوه" قادم من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- "استمرارا لصفارات الإنذار التي تم تفعيلها في محيط البلدات دوفيف ومتات وساسا (شمال)، فقد اعترض الجيش بنجاح هدفا جويا مشبوها تجاوز الحدود من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية".

وذكر متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لرويترز أنه تم رصد عملية إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل، أعقبها رد انتقامي من إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان مع إسرائيل.

وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) عن سماع أصوات قوية في المناطق الحدودية بمدينة صور جنوب لبنان، مشيرة إلى أن المعلومات تفيد بأنها "دوي صواريخ اعتراضية من القبة الحديدية".

وأكد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منطقة مفتوحة في محيط بلدة رشاف جنوبي لبنان.





نبيه بري يتحدث

من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنّ الخطر على لبنان وكل المنطقة مصدره إسرائيل.

وقال بري -في حديث لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية- اليوم الخميس "على رغم المساعي الجارية لتمديد الهدنة في غزة، فإنّ المطلوب هو التنبّه مما تبيّته إسرائيل من نوايا عدوانيّة، سواء في غزة، أو ضدّ لبنان".

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل قصفا متبادلا ومتقطعا بين حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود. ويتزامن ذلك مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 15 ألف شهيد ودمارا واسعا في البنية التحتية.