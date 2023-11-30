شاهد.. بارتياح كبير يودع المحتجزون بغزة عناصر القسام ضمن الدفعة السادسة

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"- مشاهد لعملية تسليم محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر الدولي، خلال اليوم السادس من الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وأظهرت الصور ارتياحا كبيرا لدى المحتجزين أثناء وداعهم عناصر القسام.

كما أظهرت المشاهد تسليم عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس للدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر.





وفي وقت سابق بثت كتائب عز الدين القسام مشاهد لعملية تسليم محتجزتين روسيتين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر الدولي.

ولم يخف محللون إسرائيليون غضبهم من مشاهد تبادل المحتجزين والأسرى بين عناصر من كتائب القسام وإسرائيل، وامتعاضهم مما تعكسه من وِدٍّ بين المحتجزين الإسرائيليين وآسريهم خلال تسليمهم لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.

ذاك الود الذي ترجمه التلويح بالأيدي للوداع أثناء عمليات التسليم، والذي ظهر في كثير من مقاطع الفيديو التي بثتها حماس عن عمليات التسليم، ونقلتها وسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أهالي بعض المحتجزين الذي أطلقت حماس سراحهم في وقت سابق، قولهم إن ذويهم عوملوا معاملة حسنة خلال احتجازهم، ولم يتعرضوا لأي تعذيب أو سوء معاملة.