رئيس وزراء إسبانيا: ما يحدث في غزة غير مقبول

شكك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في احترام إسرائيل القانون الدولي الإنساني بالنظر إلى عدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، مشددا على أن "ما يحدث في غزة غير مقبول".

وأضاف سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الإسباني اليوم الخميس "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني".

ودان في الوقت نفسه هجمات حركة المقاومة الإسلامية ( حماس)، وأضاف أن "على حماس أن تفرج عن جميع الرهائن دون شروط. ولكننا نطالب إسرائيل أيضا بالتحكم في أفعالها وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وتابع "من الواضح أنه يتعين علينا أن نقترح حلا سياسيا لإنهاء هذه الأزمة، وهذا الحل يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، واعتبر أنه "من مصلحة أوروبا الاعتراف بدولة فلسطينية وأن تستقر المنطقة.. لا يمكن لأوروبا أن تسمح لنفسها بأن تكون لها جبهتا حرب مفتوحة: في أوكرانيا، وأخرى في الشرق الأوسط".

وتعهد بأن تعمل حكومته في أوروبا عموما وإسبانيا خصوصا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولوّح سانشيز في وقت سابق باتخاذ قرار فردي للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.

وتسببت تلك التصريحات في غضب إسرائيلي، وقال وزير خارجيتها إيلي كوهين إن التصريحات كررت "ادعاءات كاذبة" و"أعطت دفعة للإرهاب"، وتلا ذلك التراشق استدعاء للسفراء بين الطرفين.

وعلى الرغم من ذلك الخلاف، فإن سانشيز قال اليوم إن العلاقة بين إسبانيا وإسرائيل عادية، واعتبر أن "الدول الصديقة عليها أن تقول أشياء لبعضها بعضا".