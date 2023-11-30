خشية ضربات المقاومة.. الاحتلال يعيد دباباته لنقاط خلفية خلال الهدنة بغزة

كشفت مصادر مطلعة على تحركات الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال أعادت نحو 55% من قواتها وآلياتها في غزة إلى نقاط خلفية حول القطاع خلال الهدنة الإنسانية.

وقدرت المصادر -للجزيرة نت- عدد الدبابات المنسحبة في تلك العملية بنحو 450 دبابة، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعود -على ما يبدو- لتجنب تعرض هذه الآليات لمزيد من الضربات من مقاتلي المقاومة الفلسطينية في غزة.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه صور أقمار صناعية -حصلت عليها الجزيرة- انسحاب آليات ودبابات إسرائيلية من أحياء سكنية كانت توغلت فيها بمدينة غزة.





وبثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد في أوقات سابقة، لتدمير آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور عدة في قطاع غزة، واستهدافها تجمعات للجنود على مدى أسابيع من المواجهات مع الاحتلال خلال توغله البري في مناطق القطاع قبل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضية.