بيانات ملاحية: أكثر من 160 رحلة عسكرية جوية من دول الناتو لإسرائيل

أظهر تحليل بيانات ملاحية قيام عدد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكثر من 160 رحلة عسكرية لإسرائيل في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و27 نوفمبر/تشرين الثاني ما بين رحلات نقل واستطلاع وتزود بالوقود.

وتظهر البيانات -التي حصلت عليها وكالة سند في شبكة الجزيرة من موقع "رادار بوكس"- أن الطائرات التابعة للقوات الجوية الأميركية قامت بما يزيد على 35 رحلة، والقوات الجوية الكندية والبريطانية والبولندية قرابة 20 رحلة لكل منها، والألمانية بما يزيد على 15 رحلة.

كما شاركت في الرحلات التي وصلت لإسرائيل القوات الجوية للتشيك وفرنسا والدانمارك وإيطاليا وليتوانيا وإسبانيا وهولندا وأستراليا وبلجيكا ورومانيا والنرويج، ليصبح نصف دول الأعضاء في الناتو مشاركين في الرحلات التي وصلت إلى إسرائيل خلال هذه الفترة، بالإضافة لـ 7 رحلات لطائرات تابعة لحلف الناتو نفسه.

وتصدرت المطارات والقواعد العسكرية الواقعة في اليونان وقبرص الأكثر استخداما في هذه الرحلات، حيث أصبحت بمثابة قاعدة متقدمة لدعم إسرائيل تليها ألمانيا وإيطاليا.

وتصدرت القاعدة الجوية البريطانية في جزيرة قبرص أكثر المطارات التي أقلعت منها هذه الرحلات، يليها مطار اليونان الدولي ومطار خانيا الدولي بجزيرة كريت.

كما كان مطار كولونيا بون الدولي الألماني أحد أكثر المطارات المستخدمة بالإضافة لقاعدة رامشتاين الجوية الأميركية بألمانيا.

واستخدمت أيضا قاعدة براتيكا دي ماري التابعة للقوات الجوية الإيطالية جنوب غرب روما، وعدد من المطارات والقواعد الجوية الأخرى.

ويظهر هذا التحليل فقط الرحلات العسكرية في البيانات الملاحية في موقع "رادار بوكس"، حيث يتوقع أن يكون عدد الرحلات الحقيقي يتجاوز الأرقام المرصودة، إذ تستخدم بعض الطائرات العسكرية أساليب أكثر تعقيدا لمنع تتبع الرادار لها.