القسام تنشر رسالة مصورة لأسير إسرائيلي قتل الاحتلال زوجته وطفليه

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي "يردن بيباس" الذي قتلت غارات الاحتلال زوجته وطفليه بقطاع غزة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن "ادعاءات حماس بشأن مقتل عائلة الأسير غير مؤكدة حتى الآن".

وناشد الأسير -في الفيديو- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على استعادة جثامينهم لكي يدفنوا في إسرائيل، وفق مناشدته.

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "ادعاءات حماس بشأن مقتل عائلة بيباس غير مؤكدة حتى الآن".

وسبق أن أكد جيش الاحتلال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مقتل مجندة أسيرة لدى القسام، وذلك بعد يوم من نشر الكتائب مقطعا مصورا للمجندة وهي توجه رسالة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل مقتلها، ثم صورة بعد مقتلها إثر قصف إسرائيلي.

وكانت كتائب القسام حذرت مرات عدة من أن القصف على القطاع يتسبب بمقتل وجرح الأسرى الإسرائيليين لديها، وأعلنت سابقا أن 60 أسيرا محتجزا لديها قتلوا جراء غارات الاحتلال على القطاع.