الجالية العربية في بريطانيا تعد ردا قانونيا على رسالة سوناك بشأن حرب غزة

تلقت الجالية العربية في بريطانيا أول رسالة من رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة وموقف حكومته منها، في ضوء امتناع لندن عن الدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار على الرغم من المجازر التي يرتكبها الاحتلال في القطاع.

وتلقى رسالة سوناك المؤتمر الأول للجالية العربية، الذي يضم ممثلين عن مختلف أطياف الجالية العربية في بريطانيا، ردا على الرسالة التي وجهها المؤتمر له في بداية نوفمبر/تشرين الثاني وطالبه فيها بالتحرك الفوري لوقف المجازر الإسرائيلية، وعدم التورط في دعم جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.

وقال سوناك في رسالته إلى المؤتمر -والتي جاءت على لسان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد- إن "بريطانيا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".

كما ورد في الرسالة أن حكومة سوناك دعت إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات لغزة، والعمل مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، ووضع حد لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وفي تعليقه على رسالة الحكومة البريطانية إلى المؤتمر الأول للجالية العربية ببريطانيا، الذي تأسس بمبادرة من "منتدى التفكير العربي" في لندن، قال عضو المؤتمر ورئيس جمعية المحامين العرب صباح المختار إن رد وزير الدولة على رسالة الجالية مهم جدا بغض النظر عن المضمون، مشيرا إلى أنها فتحت المجال للحوار مع مكتب رئيس الوزراء.





رسالة قانونية

وكشف المختار عن عزم المؤتمر الرد برسالة قانونية أخرى، مؤكدا أن إشارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط إلى "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" بموجب القانون الدولي خطأ.

من جهته، قال المستشار القانوني وعضو المؤتمر علي القدومي إن الجالية العربية طالبت في الرسالة رئيس الوزراء ريشي سوناك بعدم التورط في خرق القانون الدولي عبر دعم الجرائم التي يتم ارتكابها في غزة أو الصمت عنها.

وأضاف القدومي أن موقف الحكومة البريطانية من الحرب على غزة يفرض على الجالية العربية مواصلة الضغط والتواصل مع رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وتوضيح الموقف القانوني والأخلاقي الواجب على المملكة المتحدة أن تتخذه.

في الإطار وصف عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الجالية العربية ورئيس منتدى التفكير العربي محمد أمين رسالة رئيس الوزراء بالخطوة بالغة الأهمية في إيصال صوت الجالية العربية، معتبرا أن الرد يعكس الاهتمام الكبير بالجالية العربية والمسلمة، ويؤكد أهمية الدور الذي يقوم به المؤتمر وممثلو الجالية وضرورة استمراره.

وقال أمين إن رد سوناك يعكس أهمية تفعيل الدور الإيجابي للجالية العربية والمسلمة في الضغط على الحكومة البريطانية من أجل الكف عن سياسة الكيل بمكيالين.

وتعهد بتكثيف التواصل مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين لتغيير نظرتهم إزاء ما يجري في غزة، والإقرار بأن ما يحدث هناك هو حرب إبادة لا علاقة لها بحق الدفاع عن النفس.