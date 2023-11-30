إعلام إسرائيلي: يجب أن يتصدر العالم أن إسرائيل تطالب بوقف إطلاق النار

لا تزال قضية تبادل الأسرى والمفاوضات بشأنها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومستقبل العملية البرية بقطاع غزة بارزين في تعاطي الإعلام الإسرائيلي، ومن ذلك ما رآه مفكر إسرائيلي من ضرورة أن تظهر إسرائيل أمام العالم كمطالِبة بوقف إطلاق النار في القطاع.

فقد نقلت القناة الـ13 عن "بن درور يميني"، وهو مؤلف كتاب "صناعة الكذب"، قوله "لماذا لا تبادر إسرائيل وتقول نريد وقف إطلاق النار بالشروط التي تحددها"، مضيفا أن ذلك يجب أن يتصدر عناوين العالم.

وتابع "نحن نريد أن يعود المخطوفون (الأسرى) إلى البيت، ونحن نواجه منظمة قاتلة وساخرة، لكن يجب أن تتصدر العالم عناوين من قبيل إسرائيل تطلب وقف إطلاق النار، ونحن نعلم أن حماس ستعارض كل شرط تضعه إسرائيل".

وأوضح أن ملف الأسرى سيكون ضمن الإطار الذي ستطلب فيه إسرائيل وقف إطلاق النار، مضيفا أن الطرفين فائزان، إلا أن وضع إسرائيل أفضل، مما يخولها لمناقشة الشروط، حسب تقديره.

بدوره، يرى رامي إيغرا، وهو مسؤول وحدة الأسرى والمفقودين في الموساد سابقا، أن حماس في مفاوضات تبادل الأسرى تسعى إلى النجاة والعودة لأوضاع ما قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنها في سبيل ذلك ستقوم بكل حيلة وخدعة ممكنة.

وتابع في حديث للقناة الـ11 "نحن الآن أمام الخدعة الأولى، ويجب أن نعتاد في الأيام القريبة على مواجهة الكثير من الخدع ما لم نقرر ترك هذه المفاوضات والعودة للقتال".

أما جنرال احتياط ألو أفيتار، وهو محلل للشؤون العربية، فقال إن حماس ستصل مع الوقت إلى "الوجبة الرئيسية" في مفاوضاتها لتبادل الأسرى، وذكر على سبيل المثال عبد الله البرغوثي، وهو مهندس محكوم عليه 67 مؤبدا، مما يعني أن التحرير سيكون بالجملة ولأسرى من النوع الثقيل.