إسرائيل تتحدث عن إحباط عملية تهريب "ضخمة" للأسلحة عبر الأردن

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إن الجيش أحبط ما وصفتها بعملية تهريب ضخمة للأسلحة عبر الحدود الأردنية، وكانت الأسلحة المهربة موجهة لـ"عناصر إجرامية " في الداخل، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وفي التفاصيل، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن الشحنة المضبوطة في أكياس كانت تحوي 137 قطعة سلاح بينها 120 مسدسا و17 بندقية "إم 16" و250 خرطوشة بقيمة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار تقريبا).

وأضافت الشرطة أنها أكبر عملية تهريب على الحدود الأردنية، وتحدثت عن اعتقال 4 مهربين من سكان يروحام في صحراء النقب.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم ضبط مركبتين رباعيتي الدفع كان يستخدمهما المهربون .

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن إحباط عمليات التهريب "حال دون وصول الأسلحة غير المشروعة إلى العناصر الإجرامية التي تضر بسلامة ورفاهية الجمهور".

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صورة لضباط من الشرطة الإسرائيلية عقب ضبط الأسلحة، ويعود تاريخ العملية بحسب الصورة إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش الإٍسرائيلي إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن، وتحدث عن اعتقال 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار، مشيرا إلى ضبط حقائب بداخلها عشرات من قطع سلاح مختلفة ونحو 100 كيلوغرام من الذهب.

وفي الإطار، أوقفت قوات الاحتلال البرلماني الأردني عماد العدوان بزعم تهريب كميات من السلاح والذهب قبل أن تسلمه لاحقا لبلاده.