الجيش الأوكراني يتصدى لطائرات مسيرة وتقدم روسي محدود على الجبهة الشرقية

قال الجيش الأوكراني، إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية، يتزامن ذلك مع تشديد الجيش الروسي ضغوطه في شرق أوكرانيا، لا سيما على بلدة أفدييفكا، لكنه لم يحرز سوى تقدم محدود.

وذكر بيان لسلاح الجو الأوكراني -اليوم الخميس- أن القوات الروسية أطلقت طائرات مسيرة إيرانية الصنع من الأراضي الروسية في اتجاهات عدة، موضحا أنه أُسقط 14 من إجمالي 20 طائرة مسيرة.

الهجوم الجوي الروسي يترافق مع تشديد الجيش الروسي ضغوطه في شرق أوكرانيا لا سيما على بلدة أفدييفكا، لكنه لم يحرز سوى تقدّم محدود، بعد إعلانه السيطرة على قرية كروموف الصغيرة قرب باخموت.

هجوم عنيف

وتتعرّض بلدة أفدييفكا الصناعية القريبة من دونيتسك، عاصمة المنطقة التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014، لهجوم شرس تشنه القوات الروسية منذ أكثر من شهر ساعية إلى السيطرة عليها.

وتسيطر القوات الروسية على مناطق شرق أفدييفكا وجنوبها وعلى قسم من شمالها، وباتت البلدة شبه محاصرة ودُمّرت معظم أبنيتها، ولكن ما زال إمكان الوصول إليها متاحا.

وأكد القائد العسكري الأوكراني المسؤول عن منطقة أفدييفكا، أولكسندر تارنافسكي، أن روسيا تعزز نشاطها العسكري خلال الأيام الأخيرة وتستخدم مركبات مدرعة، مضيفا أن القوات الروسية شنّت حوالي 20 غارة جوية، وأطلقت 4 صواريخ وأكثر من 1000 قذيفة مدفعية، في 56 هجوما على مواقع أوكرانية.

ووقعت بلدة أفدييفكا لفترة وجيزة في أيدي الانفصاليين الموالين لروسيا، وأصبحت منذ ذلك الحين خط المواجهة في هذه المنطقة، كما أنها باتت مع مرور الوقت رمزا للمقاومة الأوكرانية، ولم يبق في أفدييفكا إلا نحو 1350 شخصا بعدما كان عدد سكانها يصل إلى 30 ألف نسمة قبل الحرب.

وفي شمال خط الجبهة، على بعد حوالى 60 كيلومترا من أفدييفكا أعلنت روسيا أن قواتها المسلحة سيطرت على بلدة كروموف الصغيرة قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا

وسيطر الروس على باخموت في مايو/أيار الماضي بعد أشهر من القتال الدامي، وتركت مجموعة فاغنر عددا كبيرا من مقاتليها هناك، لكن منذ ذلك الحين لم تحقق القوات الروسية أي اختراق، بل خسرت خلال الأشهر الستة الماضية أراض كانت قد سيطرت عليها.

وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الخميس تدمير طائرة دون طيار أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود الواقعة جنوب غرب البلاد، وذلك بعد يوم واحد من اعتراض مسيّرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو.