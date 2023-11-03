6 مسؤولين عرب يجتمعون مع بلينكن لبحث الحرب على غزة

أعلن الأردن أنه سيستضيف -غدا السبت- اجتماعا بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظرائه السعودي والقطري والإماراتي والمصري، بمشاركة مسؤولين فلسطينيين.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، سيعقد وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن" لمناقشة سبل وقف الحرب في قطاع غزة.

من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة أن المسؤولين العرب سيعقدون اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم الهادفة للتوصل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما أشار السفير القضاة إلى أن المسؤولين العرب سيؤكدون خلال الاجتماع الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، وسيبحثون مع بلينكن كل تداعيات "وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".

وكان بلينكن وصل -مساء الجمعة- إلى عمّان، بعد زيارة تل أبيب، في إطار جولته الثانية في المنطقة منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واستدعى الأردن الأربعاء سفيره لدى إسرائيل، منددا "بالحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.

ويعيش سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة في وضع إنساني كارثي تحت القصف الإسرائيلي العنيف، مما أدى لاستشهاد نحو 9500 فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وجرح نحو 23 ألفا آخرين إلى جانب أكثر من ألفي فقيد.