واشنطن: لا مؤشرات على انخراط حزب الله "بكامل قوته" في الصراع

أكد جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي -الخميس- أنه لا يوجد ما يشير إلى أن حزب الله اللبناني مستعد "للدخول بكامل قوته" في الصراع الحالي ضد إسرائيل.

وقال كيربي -خلال إفادة صحفية- "نحن، والإسرائيليون أيضا، قلقون من الهجمات المستمرة على القوات الإسرائيلية في الشمال، لكنني أعتقد أننا لم نر بعد أي مؤشر محدد على أن حزب الله مستعد للدخول بكامل قوته" في الصراع.

وأضاف أن البيت الأبيض "يشعر بالقلق" من الهجمات التي يشنها الحزب على القوات الإسرائيلية مع تبادل إطلاق النار وتصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي الخميس قوله إن تقييم الاستخبارات الأميركية يشير إلى أن إيران ووكلاءها -بمن فيهم حزب الله- يسعون لتجنب حرب أوسع مع إسرائيل.

وذكر المصدر أن طهران تدرك أنه من المرجح تعرضها لهجمات مباشرة ومدمرة إذا صعّد حزب الله مع إسرائيل أو واشنطن.

وتأتي تصريحات كيربي بشأن مدى انخراط حزب الله في الحرب مع إسرائيل، قبيل كلمة مرتقبة للأمين العام للحزب حسن نصر الله -الجمعة- يتوقع أن تتضمن إشارات على التطور المحتمل لدور الحزب في الصراع.

ويوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال السياسي حسن فضل الله من حزب الله -في معرض رده على سؤال عن سبب عدم إلقاء نصر الله كلمة بشأن الصراع حتى هذه اللحظة- "إن نصر الله يتابع الوضع في غزة لحظة بلحظة وساعة بساعة، ويشرف على المعركة في لبنان. وعدم التحدث علنا جزء من إدارته للمعركة".