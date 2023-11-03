نتنياهو يهدد نصر الله: الخطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك تخيله

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة تهديده للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بعدم التدخل في الحرب الدائرة ضد قطاع غزة، قائلا إن "الخطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك تخيله".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنتنياهو عقده بالتزامن مع كلمة مباشرة ألقاها نصر الله لإعلان موقفه من التطورات الجارية في قطاع غزة، والمواجهات الحدودية بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حزب الله.

وقال نتنياهو "في ما يتعلق بالشمال أكرر وأقول لعدونا: لا تختبرنا، الخطأ سيكلفك غاليا، الخطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك تخيله".

وفي السياق، جدد نتنياهو رفضه الوقف المؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة أو السماح بدخول الوقود إلى القطاع.

وأضاف "نواصل بكل قوتنا، ونرفض وقف إطلاق النار المؤقت الذي لا يشمل إطلاق سراح رهائننا".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لا تسمح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة وتعارض تحويل الأموال إلى القطاع.

وعلى صعيد متصل، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه يجب على حزب الله ألا يحاول استغلال الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع يمتد إلى لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حذرت إسرائيل في أكثر من مناسبة الجماعات الحليفة لإيران -ولا سيما حزب الله- من التدخل في المواجهة الراهنة بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

خطاب نصر الله

في المقابل، كشف نصر الله في خطابه اليوم الجمعة أن حزبه دخل المعركة بعد يوم من انطلاقها في غزة، مؤكدا أنه لن يتم الاكتفاء بما يجري على الحدود.

واعتبر نصر الله أن عملية طوفان الأقصى في حد ذاتها وليدة قرار فلسطيني 100% وأخفيت عن الجميع، وأشار إلى أن العملية أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة.

وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 28 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين -معظمهم مدنيون- وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.