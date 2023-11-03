مقتل وإصابة العشرات بهجومين في باكستان

قتل 19 شخصا وأصيب عشرات آخرون في حادثين مختلفين في باكستان، وقع أحدهما في إقليم بلوشستان (جنوبي غرب البلاد) حيث تعرضت عربتان عسكريتين لكمين، ووقع الآخر في ديرا إسماعيل خان (شمالي البلاد) عندما استهدفت سيارة للشرطة.

وقال الجيش الباكستاني إن هجوما على قافلة أمنية في جنوب باكستان أدى إلى مقتل 14 جنديا اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنها اطلعت على صور تتضمن جثثا محترقة متناثرة على الطريق.

ووقع الهجوم قرب بلدة باسني لصيد في بلوشستان على طريق سريع يمتد على الساحل من الحدود الإيرانية إلى مدينة كراتشي الكبرى.

وتعد بلوشستان موطنا لتمرد مستمر منذ عقود من قبل مقاتلي عرقية البلوش الذين يطالبون بالاستقلال.

انفجار سيارة شرطة

وفي وقت سابق اليوم قتل 5 مدنيين وأصيب 21 آخرون، جراء انفجار قنبلة استهدفت سيارة للشرطة في شمال غرب باكستان.

ووقع الهجوم في ديرا إسماعيل خان، وهي مدينة في إقليم خيبر بختونخوا قرب الحدود الأفغانية حيث تصاعدت وتيرة التشدد في الأشهر الأخيرة.

وأوضح ظافر الإسلام مسؤول مقاطعة ديرا إسماعيل خان لوكالة فرانس برس "وضعت القنبلة على دراجة نارية. وكان هدف التفجير شاحنة للشرطة".

وأكد الحصيلة بلال فائزي الناطق باسم جهاز الطوارئ الباكستاني "ريسكيو 1122".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادثين اللذين يأتيان وسط تصاعد هجمات تتبناها جماعات مسلحة، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل.