مظاهرات جديدة تواصل التنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

تواصلت المظاهرات والوقفات التضامنية مع الفلسطينيين في مدن عربية وعالمية عدة، تنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة التي خلّفت آلاف الشهداء والجرحى ودمار واسعا، داعية لوقف الحرب وضرورة إدخال المساعدات إلى أهالي القطاع المحاصر.

ففي موريتانيا، نظمت أحزاب سياسية وناشطون، أمس الخميس، وقفات متزامنة أمام السفارات الغربية بالعاصمة نواكشوط، للتنديد بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والمطالبة بوقفها فورا.

وندد المتظاهرون بـما وصفوه بالصمت العربي والإسلامي على ما يجري في غزة، من قتل للمدنيين واستهدافهم وقصف المنشآت الطبية والأحياء السكنية.

كما تجددت المظاهرات في مدن أردنية عدة، بينها العاصمة عمّان والزرقاء والكرك، مرددين هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية، ورافعين الأعلام الفلسطينية دعما للمقاومة.

وفي تونس، نظمت الحملة الوطنية لمناهضة التطبيع أمام مقر البرلمان التونسي أمس الخميس، وقفة احتجاجية تزامنا مع الجلسة العامة للمصادقة على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

ورفع المشاركون علم فلسطين منددين بالعدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لا سيما مجازره الجارية في قطاع غزة، وهتف المتظاهرون، "لا اعتراف بالكيان"، و"الشعب يريد تجريم التطبيع".

وفي فرنسا، شارك مئات من الناشطين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية مساء الخميس، في ساحة الجمهورية بباريس، في مظاهرات منددة بالجرائم الإسرائيلية على الفلسطينيين، والقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

كما شارك عشرات المتظاهرين بمدينة تولوز الفرنسية، دعما لفلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي والمجازر اليومية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين، داعين لوقف الحرب الإسرائيلية التي خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، بما فيهم الأطفال والنساء.

وتجددت مظاهرات في مدن أفريقية داعمة لغزة، إذ شهدت غانا مظاهرة في العاصمة أكرا أمس الخميس، تضامنا مع فلسطين، رفع المتظاهرون خلالها الأعلام الفلسطينية والغانية، وحملوا لافتات عليها عبارات؛ مثل: "لا للحرب"، و"قف إلى جانب الفلسطينيين".

وفي تصريح للأناضول، قال النائب البرلماني السابق رأس مبارك، الذي شارك في المظاهرة، إن "إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في فلسطين".

وفي الولايات المتحدة، تظاهر العشرات من اليهود الأميركيين إلى جانب محتجين من الجاليات الأخرى مساء الخميس، داخل وخارج محطة فيلادلفيا للقطارات، للضغط نحو وقف إطلاق النار في غزة، و"الكف عن استخدام اسم اليهود" في الحرب على الفلسطينيين، والتنديد باستشهاد أكثر من 9000 فلسطيني حتى الآن جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي بريطانيا، طالبت منظمتا "أنقذوا الأطفال"، و "أوكسفام" الخيريتان الحكومة البريطانية بالدعوة لوقف إطلاق النار الآن في قطاع غزة، ونفذت المنظمتان وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية، وسلمتا الوزارة التماسا وقّعه مئات آلاف الأشخاص في بريطانيا، يحثها على حماية المدنيين في القطاع وفي إسرائيل، عبر الدعوة لوقف إطلاق النار.

كما شارك عشرات المتظاهرين مساء الخميس، في افتراش محطة قطار برمنغهام المركزية في بريطانيا، مطالبين بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين الهتافات المناوئة للمجازر والقصف المستمر على القطاع.

#CeasefireNow sit in at New Street Station/Grand Central Birmingham! 🇵🇸 pic.twitter.com/Krm45DxP7a

— MEND Community (@mendcommunity) November 2, 2023