‎مشاهد صادمة لنازحين قصفهم الاحتلال على طريق الرشيد الساحلي بغزة

أظهر فيديو عرضته قناة الجزيرة مشاهد صادمة لنازحين فلسطينيين تعرضوا لقصف إسرائيلي على طريق الرشيد الساحلي في قطاع غزة المحاصر.

وأظهر المشهد عشرات الشهداء من النساء والأطفال على طول الطريق العام، في مشهد يعكس وحشية وإرهاب جيش الاحتلال الذي استهدف هؤلاء النازحين.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في غزة للجزيرة في وقت سابق إن شهداء مجزرة الطريق الساحلي كان من المفترض أن يتوجهوا إلى المناطق التي زعمت إسرائيل أنها آمنة.