مجزرة أخرى مروعة.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدرسة تؤوي نازحين

أفاد مراسل الجزيرة بارتقاء أكثر من 20 شهيدا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي مساء اليوم الجمعة لمدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي في قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد، اللحظات الأولى لانتشال جثث الضحايا عقب هذا القصف لمدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، وقد تم نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي.

وقبل هذه المجزرة، سقط العشرات من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي آخر استهدف مجمع الشفاء الطبي، واعترف الاحتلال بأنه قصف سيارة إسعاف أمام المجمع الطبي.

في الأثناء، هز انفجار عنيف المستشفى الإندونيسي جراء قصف إسرائيلي. وقال مدير المستشفى للجزيرة إن المشفى لا يضم سوى مصابين عزل ويمكن لأي جهة التحقق من ذلك.

وناشد مدير المستشفى الجهات الدولية توفير الحماية للقافلة الطبية المقرر خروجها غدا للمعبر، ووجه تساؤلا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والرئيس الأميركي جو بايدن "لماذا يحرم جرحانا من أبسط حقوقهم؟".

وقبل يومين، قصفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في الفالوجا بمخيم جباليا، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بمكان ليس ببعيد عن الحي الذي ارتكبت فيه قبلها بيوم مجزرة بالمخيم أسفرت عن استشهاد وإصابة حوالي 400 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.