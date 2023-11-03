9 شهداء بالضفة والاحتلال يشن حملة اعتقالات

استشهد 9 فلسطينيين في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، وفق مراسل الجزيرة.

ففي مخيم جنين، قتلت قوات الاحتلال 5 شبان خلال القصف والاقتحام لمدينة جنين ومخيمها، وأفاد المراسل بأن اثنين من الشهداء سقطا بصاروخ أطلقته مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المقاومين الفلسطينيين في مخيم جنين، في حين استشهد الثلاثة الآخرون بنيران قوات الاحتلال خلال المواجهات.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 7 برصاص الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الجمعة، بينهم 3 في جنين، واثنان في الخليل، وواحد في نابلس، وآخر في قلنديا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت -مساء أمس الخميس- استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها، مشيرة إلى أن 4 أشخاص أصيبوا أيضا في جنين، أحدهم إصابته خطيرة في البطن، وآخر إصابته متوسطة في الحوض.

انسحاب قوات الاحتلال من ضاحية شويكة في محافظة #طولكرم بعد شنها حملة #اعتقالات. pic.twitter.com/QkUVzfMPaV — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 3, 2023

مواجهات واعتقالات

من جانب آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية 50 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، ووثّقت منصات إخبارية فلسطينية اليوم مشاهد من تلك الاعتقالات التي شملت مناطق متفرقة، بينها بلدة ترمسعيا بقضاء رام الله، ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

كما وثّق ناشطون مشاهد لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة طولكرم عقب اعتقالها 5 شبان من ضاحية شويكة شمالي المدينة، ومشاهد أخرى لاندلاع مواجهات مع القوات الإسرائيلية بمخيم الفوارة جنوب الخليل.

وتصعد قوات الاحتلال حملاتها بالضفة الغربية منذ أيام تزامنا مع قصفها الجوي والمدفعي المستمر على قطاع غزة منذ 28 يوما في ظل استمرار عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.