للجمعة الرابعة.. قيود إسرائيلية مشددة على دخول المصلين للأقصى

للجمعة الرابعة على التوالي، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة.

وفي نبأ عاجل ورد ظهر اليوم، قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز على فلسطينيين بحي وادي الجوز بعد منعهم من تأدية صلاة الجمعة بالأقصى.

واضطر مئات الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة بالشوارع القريبة من البلدة القديمة في القدس الشرقية بعد أن منعتهم الشرطة الإسرائيلية من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إن 5500 فقط تمكنوا من الدخول الى المسجد الأقصى الذي بدت باحاته ومصلياته شبه فارغة من المصلين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشدد السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها في مدن ومناطق الضفة الغربية، من بينها القدس، وتشن اعتداءات أسفرت عن مقتل وجرح واعتقال العشرات.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوكالة الأناضول، إن الشرطة الإسرائيلية لا تسمح سوى لكبار السن بالدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وأضاف المسؤول -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- أن باحات ومصليات المسجد شبه فارغة من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.

من جهة أخرى، نقلت الأناضول عن شهود عيان قولهم إن عشرات المصلين أدوا صلاة فجر اليوم الجمعة في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى بعد منعهم من دخول المسجد.

حواجز وانتشار مكثف

وأقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز على مداخل البلدة القديمة في القدس الشرقية، لمنع الفلسطينيين من المرور للوصول إلى المسجد الأقصى، ولم تسمح سوى لكبار السن بالمرور.

كما أقامت الشرطة الإسرائيلية حواجز عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، فيما انتشرت بشكل ملحوظ في أزقة البلدة القديمة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 4 أسابيع، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 9 آلاف، بينهم ما يقرب من 4 آلاف طفل، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألف شخص.

وفي الضفة الغربية أدت اعتداءات الاحتلال إلى استشهاد 143 فلسطينيا، واعتقال نحو 1900 آخرين، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

وكانت المقاومة بقيادة كتائب القسام شنت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية طوفان الأقصى ردا على الاعتداءات المتواصلة للاحتلال، وهي العملية التي أدت إلى مقتل 1538 إسرائيليا وإصابة 5431 آخرين، فضلا عن أسر ما لا يقل عن 242 إسرائيليا.