أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلحة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قتلت 4 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، بينما ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 24 منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام بيانا جاء فيه "باغتنا قوة صهيونية في منطقة الأميركية شمال غرب بيت لاهيا، وأجهزنا على 4 جنود من مسافة صفر".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، مقتل 4 ضباط وإصابة جنديين بجروح خطيرة، خلال المعارك التي جرت مع المقاومة الفلسطينية، في الساعات الماضية شمالي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري في غزة إلى 24 بينهم قائد في لواء المدرعات، و4 ضباط.

كما قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته تواصل خوض معارك ضارية في مواجهة مقاتلي حركة حماس.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد أكد -أمس الخميس- أن أعداد القتلى الإسرائيليين "أكبر بكثير" مما تعلنه القيادة الإسرائيلية، وتوعد -في كلمة له- بجعل غزة "لعنة التاريخ" على إسرائيل.

وقال أبو عبيدة، "إن القيادة الإسرائيلية تكذب على جمهورها بشأن أعداد القتلى من الجنود في قطاع غزة، وفي سير المعارك". وخاطب الإسرائيليين قائلا، "ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء".