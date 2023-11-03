جيش الاحتلال يعلن مقتل 338 من جنوده وضباطه منذ بداية الحرب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن 338 جنديا وضابطا إسرائيليا قتلوا خلال حرب الاحتلال على المقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل مقتل قائد دبابة خلال التوغل البري لقوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأوضح هاغاري أن الأهداف التي يركز عليها جيش الاحتلال تتمثل في ضرب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستعادة من وصفهم بـ"المخطوفين"، في إشارة إلى الأسرى الذين تحتفظ بهم المقاومة الفلسطينية.

وقال إن جيش الاحتلال أبلغ عائلات 241 إسرائيليا أن ذويهم "مخطوفون" في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يركز على الأهداف الآنفة الذكر، رغم محاولة إيران فتح جبهات أخرى، على حد قوله. وأضاف "نحن على أهبة الاستعداد في الحدود الشمالية، ونفذنا ضربات قوية ضد حزب الله".

كما أشار إلى أن إسرائيل استهدفت عدة خلايا تابعة لحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته تحاصر غزة وقد قتلت مسلحين، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة في معاقل حماس.