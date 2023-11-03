ضمن اتفاق بوساطة قطرية.. رئيس وزراء أسكتلندا يعلن مغادرة والدي زوجته قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف اليوم الجمعة إن والدي زوجته تمكنا من مغادرة قطاع غزة اليوم الجمعة، لينتهي "كابوس" أرق العائلة بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر.

وتم فتح معبر رفح من غزة إلى مصر أمام عمليات إجلاء محدودة لليوم الثالث اليوم الجمعة بموجب اتفاق بوساطة قطر، يهدف إلى السماح لبعض حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم وبعض الجرحى من سكان غزة بالخروج من القطاع.

وجاء اسما إليزابيث وماجد النقلة على قائمة من سيتم إجلاؤهم التي نشرتها هيئة معابر رفح في وقت سابق عبر الإنترنت.

وقال حمزة يوسف وزوجته نادية النقلة في بيان "يسعدنا جدا أن نؤكد أن والدي نادية تمكنا من مغادرة غزة عبر معبر رفح هذا الصباح".

وأضافا "كانت الأسابيع الأربعة الماضية مثل كابوس لعائلتنا.. ورغم الارتياح العميق على المستوى الشخصي، نشعر بالحزن إزاء استمرار معاناة سكان غزة".

وقال يوسف (38 عاما) في وقت سابق إن والدي زوجته كانا في زيارة لعائلتهما عندما أطلقت كتائب القسام عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في السابع من الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل قصفا متواصلا على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 9 آلاف من سكان القطاع، وإصابة أكثر من 23 ألفا، ودمار واسع في القطاع، وتفاقم للأزمة الإنسانية.





وكان يوسف قال الشهر الماضي إن الطعام ومياه الشرب ينفدان لدى والدي زوجته، ويمكن أن يهلكا إذا لم يتمكنا من المغادرة قريبا.

وغادرت مجموعة أولى تضم مواطنين بريطانيين غزة يوم الأربعاء، وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستوفر لهم وسائل النقل إلى مركز استقبال في القاهرة وتساعد في ترتيب السفر في رحلات جوية تجارية.

وقد دعا يوسف -الذي يرأس الحكومة المفوضة في أسكتلندا- أكثر من مرة إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما أدان المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وقال يوسف وزوجته "نكرر دعواتنا لجميع الأطراف للاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممر إنساني حتى يتسنى إدخال كميات كبيرة من المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى السكان الذين يعانون من العقاب الجماعي منذ فترة طويلة للغاية"، وأضافا أن حماس ينبغي عليها إطلاق سراح جميع المحتجزين.

وقالا إن "العائلات في غزة وإسرائيل تعاني بعد فقدان رجال ونساء وأطفال أبرياء تماما، ونحن نصلي من أجلهم جميعا".