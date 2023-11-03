صواريخ وإصابات في الجليل ومسيرة لحزب الله تصيب جندييْن إسرائيليين

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن اثنين من الجنود أصيبا جراء استهداف مسيّرة تابعة لحزب الله معسكرا للجيش في مزارع شبعا أمس الخميس، في حين قال الناطق العسكري إن قوات الجيش هاجمت خلايا وبنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أفادت بأن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان على الجليل في شمال إسرائيل، في حين أعلنت كتائب عز الدين القسام في لبنان مسؤوليتها عن قصف كريات شمونة، بالتزامن مع إعلان حزب الله أن مقاتليه استهدفوا 19 موقعا.

فقد أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية مساء أمس الخميس أن إصابات مباشرة وقعت في كريات شمونة جراء عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان على الجليل، في وقت قال فيه الإسعاف الإسرائيلي إن القصف خلّف إصابة شخصين.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام في لبنان مسؤوليتها عن قصف كريات شمونة، مشيرة إلى أنها استهدفت المستوطنة ومحيطها بـ12 صاروخا "ردا على مجازر الاحتلال بحق أهلنا".

حـ.ـزب الله يستهدف بمسيرة انتحارية مقر قيادة كتيبة للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا جنوب #لبنان pic.twitter.com/hILPRQ09nK — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) November 2, 2023

كما أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا في وقت واحد 19 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ الموجهة والقذائف ‏المدفعية، و"حققوا فيها إصابات مباشرة"، قائلا إن هذه الهجمات تزامنت مع استهدافه بمسيرتين انتحاريتين ثكنة زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة.

وبث الإعلام الحربي لحزب الله صور قصف لموقع عسكري إسرائيلي، وقال إن الموقع به تجهيزات المراقبة الفنية ووسائط الاتصالات، ويشغل سرية مشكّلة من ألوية المشاة والمدرعات النظامية.

توسيع هجمات

من جهته، أكد الناطق العسكري الإسرائيلي رصد عدد من القذائف التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن قوات الجيش قصفت أهدافا عدة تابعة لحزب الله، ووسّعت هجماتها المدفعية والجوية في الأراضي اللبنانية.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا استهدف محيط بلدات برج الملوك وكفر كلا والخيام وعيتا الشعب ومزرعة حلتا في القطاع الشرقي من جنوبي لبنان، وسط تقارير عن إصابة إسرائيليين اثنين نتيجة قذائف صاروخية، موضحا أن بلدية كريات شمونة طلبت من السكان التزام الملاجئ للاشتباه بتسلل مسيرات إلى منطقة الجليل الأعلى.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن حزب الله نعى -أمس الخميس- 3 مقاتلين سقطوا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية، ليرتفع عدد قتلى الحزب الذين أعلن عنهم إلى 52 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المتوقع أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خطابا اليوم الجمعة، في وقت تشتعل فيه المواجهات بجنوب لبنان مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الـ28، منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ويلقي نصر الله خطابه ضمن احتفال يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13:00 ت. غ)، تكريما لعناصره الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي.