شهداء وقصف وتفجير باقتحام قوات الاحتلال نابلس وجنين بالضفة

استشهد 4 فلسطينيين خلال قصف واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، كما اقتحمت أيضا مدينة نابلس وسط اشتباكات مع عناصر من المقاومة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن فلسطينيَّين استشهدا -فجر اليوم الجمعة- في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مخيم جنين، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 138 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبلها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الخميس، استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.

وأضافت الوزارة أن 4 أشخاص أصيبوا أيضا في جنين، بينهم إصابة خطيرة في البطن وأخرى متوسطة في الحوض وصلتا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال تحاصر منزلا بحي الجابريات قرب مخيم جنين، وطالبت بإخلائه كما هددت بنسفه.

وأضاف المراسل أن مقاومين اشتبكوا مع قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى إحدى البنايات في منطقة الهدف بعد محاولتها نصب كمائن على أطراف مخيم جنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، خاصة حي الهدف وأطراف المخيم، أطلقت خلالها الرصاص.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخا من طائرة مسيرة نحو أطراف مخيم جنين.

وبثت منصات محلية مشاهد تظهر لحظة تفجير عبوة ناسفة بجرافة للاحتلال في محيط مخيم جنين.

عاجل| تغطية صحفية: "تفجير عبوة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية لجيش الاحتلال في محيط مخيم جنين". pic.twitter.com/HWiqPUVHXu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 3, 2023

اقتحام نابلس

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة الأسير خالد خروشة الواقعة في حي المساكن قبل أن تقوم بتفجيرها.

وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس بأكثر من 40 آلية عسكرية.

يذكر أن سلطات الاحتلال قررت سابقا مصادرة شقة الأسير خالد بتهمة تنفيذه -مع والده الشهيد عبد الفتاح خروشة- عملية حوارة، التي أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين مايو/أيار الماضي.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع القصف العنيف المتواصل والحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ 28 يوما، مما أدى لاستشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني وإصابة أكثر من 21 ألفا.