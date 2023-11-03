شاهد.. غزيون يبحثون عن ناجين وجثث تحت الأنقاض بأيد مجردة

أظهر مقطع فيديو عددا من سكان قطاع غزة وهم يحاولون رفع الأنقاض بأيديهم أملا في العثور على أحياء أو بحثا عن جثث من عائلة عفانة التي قصف جيش الاحتلال منزلها.

وقال أحد المشاركين في عمليات البحث عن جثث وناجين في منزل عائلة عفانة بوسط القطاع إن السكان يعيشون هذا الوضع منذ شهر، مضيفا "حرام عليكم. أطفال تموت كل يوم. هذا حرام".

وأضاف للجزيرة أن منزل عائلة عفانة كان يضم خمس عائلات على الأقل وأنه انهار فوقهم جميعا نساء وأطفالا ورجالا.

وظهرت مجموعة من الشباب تحاول قص أسياخ الحديد بمقص بدائي من أجل تسهيل عملية رفع كتل الخرسانة المتراكمة فوق الضحايا.

وقال الشاهد إنهم أخرجوا جثة امرأة ممزقة وإنهم غير قادرين على استخراج جثة رجل آخر على مقربة منهم. وأضاف غاضبا "كفاكم يا عرب. كفاكم. تضعون أموالكم في أميركا وأميركا هي التي تشتري الأسلحة وترسل القنابل لإلقائها على الأطفال".

وقال شاهد آخر أن الانفجار حدث فجأة فحطم زجاج البيوت وملأها بالغبار، مضيفا "وجدنا منزل عفانة قد انهار وحتى الآن لا نعرف ما هي حالهم (تحت الأنقاض)".

وأكد أن المواطنين والدفاع المدني لا يستطيعون فعل شيء لكنهم يتمنون الوصول إليهم وإخراجهم من تحت الأنقاض.