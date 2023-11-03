شاهد.. القسام تدمر آليات إسرائيلية في جحر الديك بقطاع غزة

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة جحر الديك جنوبي قطاع غزة، التي جرت أمس الخميس، وتدمير مقاتلي القسام عددا من الآليات بقذيفة "الياسين 105".

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي القسام بين أحراش منطقة جحر الديك وهو يستهدف إحدى آليات جيش الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" الترادفية، ويصيبها إصابة مباشرة، ثم التقط سلاحه الرشاش وأطلق النار بشكل كثيف مصاحبا ذلك بتكبيرات عالية.

وأظهرت المشاهد إصابة عدد من الدبابات وتفجر القذائف لحظة اصطدامها بهيكلها، في حين قالت الكتائب في بيانها المصاحب لتلك المشاهد إنه جرى تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية بالمنطقة.

وانتهى المقطع بإعلان أحد المقاومين الانسحاب، حيث ظهر مقاوم وهو يتحرك منسحبا في هدوء بينما يصوره آخر من الخلف.

ودأبت كتائب القسام منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" على بث مشاهد ولقطات حصرية تظهر اقتحام مقاتليها ثكنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، فضلا عن مهاجمة هذه القوات البرية المتوغلة داخل قطاع غزة.