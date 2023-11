سيناتور أميركي يدعو إسرائيل للكف عن استهداف المدنيين في غزة

دعا السيناتور الأميركي كريس ميرفي إسرائيل إلى إعادة النظر في النهج الذي تسلكه الآن في حربها على قطاع غزة، كما حثها على اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الأضرار الواسعة التي تلحق بالأبرياء في القطاع.

وقال ميرفي إن الوقت قد حان ليدرك الأصدقاء الإسرائيليون أن النهج الحالي يتسبب في مستوى غير مقبول من الأذى للمدنيين ولا يبدو أنه سيحقق الهدف بإنهاء "التهديد" الذي تمثله حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح السيناتور الديمقراطي أن الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين الذين يسقطون في الحرب الإسرائيلية على غزة تأتي بتكلفة أخلاقية وإستراتيجية، مشيرا إلى أن "الجماعات الإرهابية"، وفق وصفه، تتغذى على المظالم.

My new Gaza statement:

"It’s time for Israel’s friends to recognize that the current approach is causing an unacceptable level of civilian harm and does not appear likely to achieve the goal of ending the threat from Hamas. I urge Israel to immediately reconsider its approach." pic.twitter.com/dVpGrjJFdp

