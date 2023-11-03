سيناتور أميركي يدعو إسرائيل للكف عن استهداف المدنيين في غزة

دعا السيناتور الأميركي كريس ميرفي إسرائيل إلى إعادة النظر في النهج الذي تسلكه الآن في حربها على قطاع غزة، كما حثها على اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الأضرار الواسعة التي تلحق بالأبرياء في القطاع.

وقال ميرفي إن الوقت قد حان ليدرك الأصدقاء الإسرائيليون أن النهج الحالي يتسبب في مستوى غير مقبول من الأذى للمدنيين ولا يبدو أنه سيحقق الهدف بإنهاء "التهديد" الذي تمثله حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح السيناتور الديمقراطي أن الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين الذين يسقطون في الحرب الإسرائيلية على غزة تأتي بتكلفة أخلاقية وإستراتيجية، مشيرا إلى أن "الجماعات الإرهابية"، وفق وصفه، تتغذى على المظالم.

My new Gaza statement: "It’s time for Israel’s friends to recognize that the current approach is causing an unacceptable level of civilian harm and does not appear likely to achieve the goal of ending the threat from Hamas. I urge Israel to immediately reconsider its approach." pic.twitter.com/dVpGrjJFdp — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) November 2, 2023

وقال إن الطريقة التي يتم بها شن الحملة العسكرية الحالية، والتي تجلت مؤخرا في التكلفة البشرية الباهظة للضربات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، تشير إلى أنها لم تحقق التوازن المطلوب بين الضرورة العسكرية والتناسب في الرد.

وأضاف "المعدل الحالي للقتلى لا يمكن قبوله، وأحث إسرائيل على التحول إلى عمليات جراحية لاستهداف قادة حماس والجهاد والبنى التحتية الإرهابية".

وكانت وزارة الداخلية في غزة قد قالت -يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروّعة، حيث أوقع قصف إسرائيلي 400 ضحية بين شهيد وجريح، ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا، قبل أن يعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة فجر أمس الخميس ارتفاع العدد إلى ألف شخص بين شهيد وجريح.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف لقطاع غزة منذ 28 يوما، إلى جانب التوغل البري لقواته في القطاع المحاصر.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة أمس إلى 9061 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 22 ألف مصاب، وأكثر من 2000 مفقود.