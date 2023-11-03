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رويترز: مسيرة استهدفت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أميركية شمالي العراق وأنظمة الدفاع تعترضها

3/11/2023-|آخر تحديث: 3/11/202312:44 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة