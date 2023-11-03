رويترز: إحباط هجوم على قاعدة تضم قوات أميركية شمالي العراق

نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين أن طائرة مسيرة مسلحة أُسقطت -الخميس- فوق قاعدة حرير العسكرية التي تستضيف قوات أميركية شمالي العراق.

وقال المصدران -اللذان لم يتم الكشف عن هويتهما- إنه لم يتضح بعد إذا ما كان الهجوم الذي تم إحباطه قد تسبب في أي أضرار أو خسائر بشرية.

وتقع قاعدة حرير في قضاء شقلاوة بإقليم كردستان العراق على بعد 75 كلم عن مركز مدينة أربيل من جهة الشرق، وتعد أقرب قاعدة أميركية من الحدود الإيرانية. وبدأ استخدامها من قبل الجيش الأميركي عام 2015 في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وتزايدت مؤخرا الهجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي في سوريا والعراق، بالتزامن مع التوتر الذي تشهده المنطقة، في ظل الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها -المستمرة لليوم الـ28 على التوالي- على قطاع غزة.

وتتهم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إيران وفصائل موالية لها في كل من سوريا والعراق بشن تلك الهجمات التي تعلن أنها تتصدى لمعظمها.

وكان مسؤول في البنتاغون صرح قبل أيام بأن قوات بلاده وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تعرضت خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي لـ23 هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ.