خبراء أمميون يحذرون من إبادة جماعية في غزة

حذر خبراء أمميون من أن الوقت ينفد لمنع الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية في غزة، معربين عن إحباطهم العميق من رفض إسرائيل وقف خطط تدمير قطاع غزة المحاصر.

وقال الخبراء -في بيان- "ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية.. لقد حان وقت العمل الآن"، مشيرين إلى أن "حلفاء إسرائيل يتحملون أيضا المسؤولية ويجب عليهم التصرف حالا لمنع نتائج مسار عملها الكارثي".

وأعرب الخبراء عن "الرعب المتزايد" من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة قبل أيام، والتي قتلت وأصابت مئات الفلسطينيين، ووصفوها بأنها انتهاك فاضح للقانون الدولي.

وحذروا من أن "جميع العلامات تدل على أننا وصلنا إلى نقطة الانهيار"، مشيرين إلى أن مما يثير القلق الأخبار عن أن الأطفال مجبرون على شرب مياه البحر في ظل غياب المياه النظيفة، والتقارير المقلقة عن مرضى -بينهم أطفال- يخضعون لعمليات جراحية دون تخدير، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن النازحين الذين يعيشون في الخيام لأن المنازل تحولت إلى أنقاض.

وقالوا "لقد وصل الوضع في غزة إلى نقطة تحول كارثية"، محذرين من الحاجة الماسة إلى الغذاء والماء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية والمخاطر الصحية التي تلوح في الأفق.

ورحب الخبراء بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية التي وافقت عليها أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعم الخبراء بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتوفير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ووقّع البيان 7 خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأغودو المقرر الخاص للأمم المتحدة بيدرو أروجو المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن، والمقررة الخاصة إيرين خان المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

استهداف الأونروا

ومن جانب آخر، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة استشهاد 23 شخصا على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف 4 ملاجئ تابعة لها في قطاع غزة في أقل من 24 ساعة.

وكتبت الوكالة -على حسابها عبر منصة إكس- أن "عدد قتلى موظفيها جراء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 72".

وأضافت أن الملاجئ الأربعة التابعة لها في غزة -التي تعرضت أمس الخميس للقصف الإسرائيلي- تستضيف ما يقارب 20 ألف نازح فلسطيني، وأكدت مقتل 23 شخصا على الأقل جراء قصف هذه الملاجئ.

وأشارت إلى تضرر نحو 50 منشأة تابعة للأونروا منذ بدء الحرب.

وفي السياق، قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023.

وأفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) -في بيان- أن "تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص -أي إجمالي سكان غزة، و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة- تقدر بنحو 1.2 مليار دولار".