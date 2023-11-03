جمعة غضب رابعة بعدة بلدان عربية تنديدا بالعدوان على غزة

للجمعة الرابعة على التوالي، خرجت مظاهرات ومسيرات كبرى في عديد المدن والعواصم عبر العالم تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وللتعبير عن الغضب والاستنكار من العدوان المستمر منذ السابع من الشهر الماضي وخلف آلاف الشهداء الجرحى.

ففي الأردن، شارك الآلاف بوقفة أمام مسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر السفارة الإسرائيلية.

وطالب المتظاهرون بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين بلادهم وإسرائيل، بما فيها اتفاقية السلام عام 1994. ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا العدوان" و"الشعب يريد إلغاء معاهدة وادي عربة"، كما علت أعلام فلسطين رؤوس المشاركين.

لبنان وقطر

وفي لبنان، خرجت مسيرة تضامنية مع غزة من مخيم الرشيدية، أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان .

كما احتشد مئات المصلين أمام مسجد محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة.

وحمل المتظاهرون علم فلسطين والوشاح الفلسطيني مرددين "الله، فلسطين، القدس عربية".

Qatar – thousands of people protest in defense of Palestine#Gaza pic.twitter.com/bnXOqBy7G6 — Adam (@FallenXRPAngel) November 3, 2023

مسيرات في المغرب

وفي المغرب، شهدت مدن الناظور وتطوان وشفشاون مسيرات مناصرة لغزة ومنددة بتواصل العدوان الإسرائيلي.

وفي موريتانيا، أعلنت الأحزاب السياسية الموريتانية الموالية والمعارضة، الجمعة، البدء في حملة تبرع لصالح سكان قطاع غزة.

ودعت الأحزاب منتسبيها والشعب الموريتاني إلى الإقبال على حملة التبرع، وعلى مواصلتها العمل من أجل "تضميد جراح سكان غزة الصامدين".

وكانت أحزاب سياسية وناشطون نظموا أمس الخميس وقفات متزامنة أمام السفارات الغربية بالعاصمة نواكشوط، للتنديد بالحرب والمطالبة بوقفها فورا.

وفي الضفة الغربية المحتلة، خرجت مظاهرات في مدينة رام الله وطولكرم.

وفي اليمن، بثت منصات محلية مشاهد حية لمظاهرتين حاشدتين في مدينتي المهرة وتعز تضامنا مع غزة وتنديدا بتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي.

ولأكثر من 3 أسابيع تخرج مظاهرات ووقفات في مدن عدة حول العالم، تنديدا بالقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الـ28 الذي خلّف آلاف الشهداء والجرحى، مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وفيما يلي صور للمظاهرات من مختلف المدن العربية: