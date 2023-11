جمعة غضب رابعة بعدة بلدان عربية تنديدا بالعدوان على غزة

للجمعة الرابعة على التوالي، خرجت مظاهرات ومسيرات كبرى في عديد المدن والعواصم عبر العالم تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وللتعبير عن الغضب والاستنكار من العدوان المستمر منذ السابع من الشهر الماضي وخلف آلاف الشهداء الجرحى.

ففي الأردن، شارك الآلاف بوقفة أمام مسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر السفارة الإسرائيلية.

وطالب المتظاهرون بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين بلادهم وإسرائيل، بما فيها اتفاقية السلام عام 1994. ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا العدوان" و"الشعب يريد إلغاء معاهدة وادي عربة"، كما علت أعلام فلسطين رؤوس المشاركين.

وفي لبنان، خرجت مسيرة تضامنية مع غزة من مخيم الرشيدية، أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان .

كما احتشد مئات المصلين أمام مسجد محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة.

وحمل المتظاهرون علم فلسطين والوشاح الفلسطيني مرددين "الله، فلسطين، القدس عربية".

Qatar – thousands of people protest in defense of Palestine#Gaza pic.twitter.com/bnXOqBy7G6

— Adam (@FallenXRPAngel) November 3, 2023