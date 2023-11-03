بلينكن يصل إسرائيل في ثالث زيارة منذ عملية "طوفان الأقصى"

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صباح اليوم الجمعة إلى إسرائيل في ثالث زيارة له منذ عملية طوفان الأقصى، يقول الأميركيون إنها تهدف للضغط على القادة الإسرائيليين لاتخاذ خطوات ملموسة للحد من الأضرار التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.



وبعد قليل من وصوله، بدأ بلينكن لقاء برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وشارك في اجتماع للحكومة الأمنية الإسرائيلية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإسرائيلي "مصممون على دعم إسرائيل ولن نتوانى في ذلك أبدا، يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها ونحرص على عدم تكرار تلك الهجمات" في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي أوقعت مئات القتلى في صفوف الإسرائيليين.

وأضاف "وضحنا لإسرائيل أنه من الضروري الحرص على حماية المدنيين العالقين في ساحة القتال"، وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن بلينكن سيحث إسرائيل على الموافقة على سلسلة من الوقف القصير والمؤقت للعمليات العسكرية، وذلك من أجل السماح بإطلاق سراح المحتجزين وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وأكد مسؤولو البيت الأبيض للصحيفة أن طلب التوقف المؤقت عن إطلاق النار مختلف عن وقف شامل لإطلاق النار، الذي ترفضه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وتعتقد أنه سيفيد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) ويمنع إسرائيل من الرد اللازم على عملية طوفان الأقصى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بات رايدر "لا نؤيد وقفا لإطلاق النار لأنه يمنح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجمات جديدة على المواطنين الإسرائيليين، ندعم هدنا إنسانية مؤقتة لتمكين المساعدات الإنسانية من الدخول وكذلك لخروج الرهائن والمحتجزين".

وسيتوجه بلينكن إلى الأردن عقب زيارته إسرائيل، وسيبدأ بعدها جولة في دول آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند.