المقاومة بالعراق تقصف إيلات وتهدد بمرحلة جديدة لنصرة غزة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم عددا من الفصائل العراقية- أنها قصفت هدفا في مدينة إيلات (أقصى جنوب إسرائيل على البحر الأحمر)، لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ نحو شهر.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق نشر على موقع الإعلام الحربي على تطبيق تليغرام أنه "نصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم هدفا في أم الرشاش (إيلات) المحتلة".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق استمرارها في "دك معاقل العدو"، وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها أنها قصفت أهدافا إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستبدأ الأسبوع المقبل مرحلة جديدة لنصرة فلسطين.

رسائل تهديد

وكان عضو المجلس السياسي لحركة النجباء الشيعية في العراق حيدر اللامي قد كشف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية النقاب عن تلقي الحركة رسائل تهديد وترغيب من الإدارة الأميركية عبر وسطاء لمنع توسيع دائرة الحرب في غزة.

وقال "نحن لا نخشى التهديدات الأميركية، ماضون في عملياتنا مع الفصائل المسلحة الأخرى في المقاومة الإسلامية في العراق لمواجهة الثكنات والمصالح والأهداف الأميركية في العراق".

يشار إلى أن حركة النجباء هي أحد الفصائل المنضوية في المقاومة الإسلامية في العراق.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.