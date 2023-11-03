أردوغان: جرائم ضد الإنسانية تشهدها غزة وأولويتنا وقف إطلاق النار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الجمعة- إن قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 28 يوما يشهد جرائم ترتكب ضد الإنسانية، مؤكدا أن "أولويتنا وقف إطلاق النار الشامل هناك".

وأوضح أردوغان -في كلمة بقمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانا– أن لا شيء يبرر هذه الوحشية في غزة، لافتا إلى أن "التحرك الموحد للعالم التركي سيسهل الطريق لوقف إطلاق النار أولا في غزة، وتحقيق السلام الدائم لاحقا في الشرق الأوسط".

وأكد الرئيس التركي أن جهود بلاده متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار، قائلا "نعمل على آليات جديدة تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود".

وفي وقت سابق، اتّهم أردوغان الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدا أن أنقرة تحضّر لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب" أمام العالم، وردت إسرائيل على تلك التصريحات باستدعاء ممثليها الدبلوماسيين بتركيا.

وقال الرئيس التركي في خطاب أمام مظاهرة حاشدة لنصرة غزة في إسطنبول، إن مَن كانوا يسكبون دموع التماسيح على أوكرانيا يصمتون الآن إزاء ما يجري في غزة، مشددا على أن إسرائيل "دولة احتلال، وما تفعله ليس دفاعا عن النفس".

وانطلقت اليوم الجمعة القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية على مستوى القادة، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بحضور رئيس البلد المضيف الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، والرئيس أردوغان، ورؤساء أذربيجان إلهام علييف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وقرغيزستان صدر جباروف.

كما يشارك في القمة رئيس شؤون الشعب في المجلس الوطني التركمانستاني الرئيس السابق للبلاد قربان قولي بردي محمدوف، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، وتعقد القمة في نسختها هذه تحت شعار العصر التركي، وتناقش الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات إقليمية ودولية.