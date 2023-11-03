أبرز تطورات اليوم الـ27 من الحرب الإسرائيلية على غزة
3/11/2023
في اليوم الـ27 من الحرب على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع مما خلف 9061 شهيدا، في حين أعلن الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة أن خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنه.
وتاليا، أبرز تطورات اليوم 27 من الحرب الإسرائيلية على غزة:
- إعلام إسرائيلي: الحكومة قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات.
- البنتاغون: نركز على ردع الآخرين لمنع توسيع رقعة الصراع.
- جون كيربي: قطر ساعدتنا كثيرا في إخراج الأميركيين من قطاع غزة.
- جيش الاحتلال: 335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب، وجنودنا أكملوا حصار مدينة غزة.
- المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة: دمرنا كتيبة دبابات وأعداد قتلى العدو أكبر بكثير.
- حزب الله: هاجمنا 19 موقعا إسرائيليا في الوقت نفسه على طول الحدود مع لبنان.
- سي إن إن: قطر كانت الوسيط الرئيسي باتفاق خروج الأجانب من غزة.
- بلينكن: سأركز خلال زيارتي إلى إسرائيل على الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين.
- مكتب الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال ألقى أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على غزة حتى الآن.
- جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين من قواته البرية المتوغلة في غزة، مما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 20.
- غانتس: الصور القادمة من المعركة مؤلمة ودموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون.
- وزير المالية الإسرائيلي: نواجه خسائر مالية لم يسبق لها مثيل.
- صفارات الإنذار تدوي في 20 بلدة ومدينة وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى.
- أهالي عدد من المحتجزين الإسرائيليين بغزة يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراحهم.
- قصف عنيف يستهدف الأبراج المحيطة بمستشفى القدس في غزة.
- القيادي في حماس أسامة حمدان: الإدارة الأميركية وكل من يدعم العدو شركاء في مجازره.
- شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدرسة للأونروا في مخيم الشاطئ.
- سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة أبو أبسل في خان يونس.
- مجلس النواب البحريني يؤكد استدعاء سفير المنامة من إسرائيل وقطع العلاقات الاقتصادية.
- وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 9061 شهيدا و32 ألف مصاب.
- الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط كبير في المعارك الدائرة بشمالي قطاع غزة.
- الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الجنود والضباط منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 332.
- الصحة الفلسطينية: 340 شهيدا بالضفة منذ بداية العام بينهم 132 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
- مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة أوقف عمله بشكل كامل نتيجة نفاد الوقود.
- القناة 13 الإسرائيلية: مسلحو حماس المشاركون بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت لديهم خرائط وعناوين كبار ضباط الجيش لاختطافهم.
المصدر : الجزيرة