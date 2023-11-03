أبرز تطورات اليوم الـ27 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ27 من الحرب على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من القطاع مما خلف 9061 شهيدا، في حين أعلن الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة أن خسائر الاحتلال أكبر بكثير مما يعلنه.

وتاليا، أبرز تطورات اليوم 27 من الحرب الإسرائيلية على غزة: