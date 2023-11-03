أبرز تطورات اليوم الـ 28 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ 28 من الحرب على قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة خلفت عشرات الشهداء والمصابين بقصفه مدخل مستشفى الشفاء ومدرسة تؤوي نازحين في شمال القطاع، وألقى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله خطابا أكد فيه بالخصوص أن ما قبل الحرب في غزة ليس كما بعدها.

وتاليا، أبرز تطورات هذا اليوم: