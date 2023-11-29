رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: إسرائيل فقدت تعاطف العالم

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور مارك وارنر إنه من المهم جدا أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة، وأن تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية.

وأضاف وارنر في لقاء مع شبكة "إم إس إن بي سي" أن إسرائيل فقدت تعاطف الناس في جميع أنحاء العالم، وعليها أن تظهر حسن النية من خلال الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.

ويأمل وارنر أن تستمر الهدنة الحالية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأطول مدة ممكنة من أجل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى.

وكان السيناتور الأميركي قد عبر عن قلقه بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من احتمال تخلي السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها الأمنية في الضفة الغربية، الأمر الذي كان سيحدث فوضى على مستوى غير مسبوق، ويفتح جبهة حرب ثانية على إسرائيل، لكن ذلك لم يحدث.

وقبل دخول هدنة إنسانية مؤقتة الجمعة الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل وامرأة، في حين لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.